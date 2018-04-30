أطلقت "تويتر" ميزة جديدة تتيح إبراز روابط الأخبار التي قام الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم، بتغريدها عبر التايم لاين الخاص به، إضافة لعرض جميع التغريدات التي تشير إلى هذا الرابط الإخباري المعين أسفل القصة الاخبارية.

ونشر موقع Buzzfeed تقريراً عن إطلاق "تويتر" للميزة الجديدة ، والتي تم طرحها لجميع مستخدمي Twitter عبر iOS وAndroid وويب.

كما وأكد متحدث باسم "تويتر" هذه الميزة الجديدة لموقع BuzzFeed News.

يشار إلى أن موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اهتم على مدى العامين الأخيرين بالأخبار بشكل كبير، إذ تحولت الشركة لأول مرة من فئة "الشبكات الاجتماعية" إلى "الأخبار" بمتجر التطبيقات في نيسان 2016، وأصبحت الآن تبث بثًا إخباريًا مباشرًا جنبًا إلى جنب مع التايم لاين المحلى ؛ الذى يعرض الأخبار والتغريدات من الصحفيين فى قسم Explore.

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