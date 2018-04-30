قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، يوم الاثنين، ان وجود مستشاري بلاده العسكريين في سوريا ساهم في "إحباط الحسابات الأمريكية الرامية لتقسيم سوريا ".

واوضح بروجردي لوكالة (إرنا) الإيرانية ، "مستشارونا العسكريون قدموا إلى سوريا بطلب من الحكومة السورية، وسيبقون هناك حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية وتحرير كافة المناطق السورية منها ".

وأضاف ان "العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا، يهدف إلي حماية الإرهاب وتعزيز روح القوات الإرهابية المهزومة المدعومة من تلك الدول".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر 14 نيسان الجاري، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

ولم تقدم الدول التي شنت الهجوم على سوريا ، أو أطراف دولية معنية، أي أدلة لوقوع الحادث ، لكن فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" وصل إلى البلاد، السبت 14 نيسان، للتحقق في الهجوم المزعوم.

كما دان بروجردي" العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا"، وقال ان"الكيان الإسرائيلي كشف ومن خلال هذا الهجوم، عن أنه كيان معتد ويجب مواجهته ".

وسبق، أن استهدفت إسرائيل عدة مرات مواقع عسكرية سورية كان آخرها هذا الشهر عندما استهدفت مطار التيفور.

وتلعب إيران دورا سياسيا وعسكريا مهما في الأزمة السورية،فهي احدى الدول الضامنة في محادثات استانا التي تضم أيضا روسيا وتركيا،كما تدعم النظام بشكل كبير عسكريا.