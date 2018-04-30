خرجت 5 حافلات، يوم الاثنين، من مخيم اليرموك ،تقل على متنها 200 مسلح مع عائلاتهم، تمهيداً لنقلهم الى ادلب، بموجب اتفاق يقضي بإجلاء المسلحين من المخيم وتحرير أهالي كفريا والفوعة.

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وأفادت وكالة الانباء (سانا) انه "تم الانتهاء من تجهيز 5 حافلات تقل حوالي 200 من المسلحين وعائلاتهم وإخراجها إلى نقطة التجميع قرب دوار البطيخة بعد تفتيشها بشكل دقيق خشية تهريب مفخخات وعبوات ناسفة داخل الأمتعة".

وبينت الوكالة أن "الحافلات اصبحت جاهزة للتحرك باتجاه إدلب، تنفيذا للاتفاق القاضي بإخراج المسلحين من مخيم اليرموك وتحرير مختطفي قرية اشتبرق والمحاصرين من أهالي كفريا والفوعة على مرحلتين، على ان تتضمن المرحلة الأولى تحرير 1500 من أهالي البلدتين بينما تتضمن المرحلة الثانية تحرير نحو 3500 اخرين".

من جهتها أكدت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، خروج 5 حافلات من مخيم اليرموك تقل نحو 200 مسلح مع عائلاتهم ضمن المرحلة الأولى لاتفاق إخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك وتحرير أهالي كفريا والفوعة.

وتم أمس الاحد، التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من صباح الاثنين.

ويخوض الجيش النظامي معارك مع مقاتلي "داعش" في مناطق بجنوب دمشق كالحجر الاسود واطراف التضامن، في اطار عملية عسكرية ضد التنظيم.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.