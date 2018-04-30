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خميس للعمال: ندرس زيادة الرواتب.. وتثبيت المؤقتين قريباً
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الاخبار المحلية
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قال
رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يوم الاثنين، ان تثبيت العاملين سيتم قريبا وأن
الحكومة تدرس عدة سيناريوهات لزيادة الرواتب لتكون الزيادة "حقيقية".
ونقلت وكالة (سانا)
عن خميس قوله، خلال مشاركته في الدورة العاشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال،
ان ""إصلاح الوظيفة العامة أحد أهم أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري ويأتي
ضمنه مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين وفق معايير متطورة".
و طالب
المشاركون في الدورة العاشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال ، الاثنين، بتعديل
القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتنظيم قانون نقابة العمال وزيادة المشاريع
الخدمية في المحافظات وإيجاد آلية لزيادة الرواتب والحوافز وتحويل عقود المياومين
والموسميين إلى عقود سنوية.
وكان الرئيس
الأسد أطلق مشروع الإصلاح الإداري في 20 حزيران الماضي، ويقوم على عدة محاور أولها,
خلق منهجية واحدة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري يقوم بوضع
الهيكليات والتوصيف الوظيفي وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات
وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخل المؤسسات أو فيما بينها وقياس رضا
المواطن والموظف ومكافحة الفساد.
وسبق لرئاسة
مجلس الوزراء ان وافقت مؤخرا على مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم
التشريعي رقم 4 لعام 2017 المتضمن جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية
من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة إضافية.
يشار الى ان
مجلس الوزراء أقر مؤخرا مشروع قانون جواز إعادة تعيين العمال المؤقتين بعقود سنوية
على مراحل وبشكل تدريجي على أن تكون المرحلة الأولى لتثبيت عقود ذوي الشهداء
السنوية والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب وذلك حرصاً على انتظام سير
العمل وكفاءته وتوطين القوى العاملة وأصحاب الكفاءات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
والاقتصادي.
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2018-04-30 19:20:01
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