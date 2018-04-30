اعلن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" يوم الاثنين، إنهاء عملياته القتالية الرئيسية في العراق، مؤكدا استمرار مسؤولياته وعدم التغيير في مهمته.

ونقلت وسائل اعلام عن التحالف قوله في بيان، ان "التحالف الدولي لمحاربة داعش اعلن انتهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة في العراق".

واعتبر التحالف أن "إنهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة دلالة على انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد داعش في العراق، والإعلان عن تغير في هيكلية ومسؤوليات التحالف".

من جهته، قال الناطق باسم التحالف الدولي، العقيد ريان ديلون، عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، إن "التحالف وبمراسم رسمية ينهي عملياته القتالية الرئيسية ضد تنظيم داعش بالعراق"، مؤكدا "التزاماتنا تجاه العراق ومسؤولياتنا مستمرة لإتمام كافة المهام دون تغيير".

وكانت السلطات العراقية اعلنت في كانون الأول 2017، إنجاز الحرب والانتصار على "داعش" وتحرير الموصل من براثن الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على مناطق كثيرة في العراق منذ 2014.