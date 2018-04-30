أصدر وزير النقل علي حمود، قراراً ينص على فرز 365 مهندساً ضمن مؤسسات الوزارة.

وذكرت وزارة النقل ،على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن القرار شمل "فرز ٣٥٦ مهندساً موزعين على إدارات و مؤسسات وشركات تابعة لوزارة النقل".

وأوضحت أن تلك الجهات هي "الإدارة المركزية بدمشق والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، والمؤسسة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي."

كذلك حدد القرار توزيع المهندسين المفرزين على الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، والشركة العامة لمرفأ طرطوس، والمؤسسة العامة السورية للنقل البحري، وشركة التوكيلات الملاحية، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري ومديريات النقل في دمشق – ريف دمشق – حلب- حمص – حماة – اللاذقية – طرطوس – الحسكة – الرقة – إدلب -درعا.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت في تشرين الأول الماضي، عن فرز المهندسين الخريجين في الدورة الأولى والثانية والتكميلية للعام 2016 _ 2017, إلى الجهات العامة ، موضحة أنه سيتم فرزهم خلال العام 2018 وفق احتياجات الجهات العامة من المهندسين.

سيريانيوز