نفت السلطات الأردنية، يوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن استهداف مواقع عسكرية في سوريا انطلاقاً من أراضيها.

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ونقلت وكالة (بترا) الاردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قوله إن هذه الأخبار "الكاذبة والمفبركة التي تسعى إلى تشويه مواقف الأردن مصدرها من يسعون لتعميق الأزمة السورية وإبقاء دوامة العنف والفوضى التي يعانيها الشعب السوري ".

وكان مصدر عسكري افاد ، بحسب وكالة (سانا)، ان عدوانا جديدا تعرضت له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية ليل الاحد، دون ان يتم تحديد من قام بتلك الهجمات

لكن صحيفة (تشرين) الرسمية كشفت، نقلا عن مصادر ميدانية قولها ، أن الهجوم الأخير على مواقع في محافظتي حماة وحلب انطلق من قواعد أمريكية وبريطانية شمالي الأردن.

ويأتي النفي الأردني عقب ساعات على نفي مصادر عسكرية أمريكية، قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش النظامي في سوريا.

كما نفى مصدر ايراني، الاثنين، وقوع قتلى في صفوف العسكريين الإيرانيين خلال هجمات صاروخية شنت على مواقع عسكرية بسوريا، ليل الاحد.