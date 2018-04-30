طالبت "الإدارة الذاتية الديمقراطية" في عفرين، يوم الأحد، في رسالة وجهتها إلى الجامعة العربية، إلى التدخل لوضع حد للسياسات التي تتبعها تركيا في سوريا

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ودعت الرسالة، والتي نشرتها وسائل اعلام كردية، الى "العمل على إيصال صوت شعب عفرين إلى عموم العالم العربي والعالم وبيان حقيقة تعرضه لعدوان نتيجة مواقفه الرافضة لعملية تسليم الإرادة الوطنية السورية في عفرين للدولة التركية، وفضح السياسات التركية الساعية لفرض اللغة التركية وعمليات التغيير الديموغرافي في عفرين ".

كما أرسلت " الإدارة الذاتية " رسائل إلى منظمة حقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوربي، طالبت من خلالها، "ارسال ممثليهم من أجل دخول عفرين وتقصي الحقائق ورؤية الانتهاكات التي تجري داخلها على يد تركيا".

وطالبت " بضرورة عودة عفرين إلى ما كانت عليه من استقرار والنضال ضد الإرهاب والمضي في البناء الديمقراطي وفق ما تكفله كل المواثيق والأعراف الدولية، وخروج الإرهابيين والدولة التركية منها ".

وتمكن الجيش التركي، بالتعاون مع فصائل المعارضة المسلحة، الشهر الماضي، من السيطرة على مدينة عفرين في ريف حلب، من وحدات "حماية الشعب الكردية".

وأدت العملية العسكرية في عفرين إلى نزوح مئات المدنيين، ومقتل اخرين إضافة إلى مقتل العديد من المقاتلين الاكراد .

وأعلنت أنقرة عدة مرات أنها ستطهر كامل المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا، من مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية، مشيرة الى أنها تعمل في الأرض السورية بدعوة من السكان المحليين الذين يعانون من اضطهادات المسلحين الأكراد.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة..