أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، يوم الاثنين، بأنه تم التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في ريف حمص الشمالي لمدة 24 ساعة.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، انه جرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة، بين الجيش النظامي والمجموعات المسلَّحة في ريف حمص الشمالي، عُقب جلسةِ مفاوضاتٍ بين وفد روسي من جهة، وممثلين عن المجموعات المسلَّحة المتواجدة في المنطقة..

من جهتها، أعلنت مصادر معارضة ونشطاء ان اتفاق جرى بين هيئة مفاوضات ريف حمص الشمالي والوفد الروسي الروسي على وقف إطلاق النار، حتى يوم غد لاستكمال الاجتماع بين الطرفين الروسي ولجنة التفاوض.

ويأتي الاتفاق بالتزامن مع توارد أنباء، بأن الجيش النظامي أمهل المسلحين بريفي حماه وحمص 48 - 72 ساعة للاستسلام والخروج إلى إدلب وجرابلس ، قبل البدء بعملية عسكرية.

ويشهد جيب يمتد ما بين ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش النظامي والقوى الرديفة من جهة وفصائل مسلحة بينها "جبهة النصرة" ، الا انه تم التوصل منذ أكثر من اسبوع لهدنة مدنها 4 ايام في المنطقة، برعاية روسية، قبل معاودة العمليات العسكرية.

وتسيطر على البلدات الواقعة في ريف حمص عدة تنظيمات مسلحة أبرزها " النصرة".