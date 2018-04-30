تستعد شركة "مايكروسوفت" لطرح خامس تحديث رئيسي لنظام التشغيل ويندوز 10 بحلول نهاية الشهر الجاري، والذى من المنتظر أن يحمل اسم Windows 10 April 2018.

ومن المنتظر أن يوفر التحديث الجديد العديد من المميزات بداخله، وفيما يلي نورد أبرز المميزات التي سيوفرها:

- ميزة الخط الزمنى Timeline

هي ميزة تتيح للمستخدمين البحث داخل كافة الأنشطة التي قام بها على الكمبيوتر خلال آخر 30 يوما، والتي تتضمن المعلومات الخاصة بالملفات والتطبيقات والمواقع التي عمل عليها، ومعرفة معلومات عن أي شيء يتم مزامنته عبر حساب مايكروسوفت وباستخدام متصفح إيدج أو أوفيس 365.

- ميزة Focus Assist

وهى ميزة تتيح للمستخدمين عند تشغيلها، التخلص من تشويش الإشعارات الواردة من الشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني وغيرها، ويمكن للمستخدمين تفعيلها بشكل يدوي، أو تفعيلها في وقت محدد من اليوم وفقا لما يفضله المستخدم، كما يمكن تخصيص استثناء معين لبعض الأشخاص، وبعد إيقاف تفعيله يظهر للمستخدم ملخص لكافة التنبيهات السابقة.

- تحديث متصفح Edge

حصل متصفح Edge على مزايا جديدة مثل أيقونة للصوت لكتم أو إيقاف كتم الصوت من أي تبويب معين، إضافة إلى تخصيص واجهة قراءة الكتب الإلكترونية على كامل الشاشة، والإدخال التلقائي لبيانات الدفع الإلكتروني، وخيارات طباعة أسهل وزر لتصحيح القواعد أثناء الكتابة.

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