سقط جرحى، يوم الاثنين، جراء سقوط قذائف على أطراف مخيم اليرموك بجنوب دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة قولها ان " 14 جريحاً سقطوا جراء سقوط قذيفتي هاون، مصدرهما "داعش" على دوار البطيخة عند أطراف مخيم اليرموك، أثناء دخول الحافلات لإخراج المسلحين من المنطقة".

من جهتها أكدت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان مسلحي "داعش" استهدفوا دوار البطيخة في أطراف مخيم اليرموك بقذائف هاون، ما اسفر عن سقوط جرحى.

وجاء ذلك عقب التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، بدأ تنفيذه اعتباراً من صباح الاثنين.

ويخوض الجيش النظامي معارك مع مقاتلي "داعش" في مناطق بجنوب دمشق كالحجر الاسود واطراف التضامن، في اطار عملية عسكرية ضد التنظيم.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

سيريانيوز