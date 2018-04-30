قال وزير الداخلية محمد الشعار، يوم الاثنين، أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع تغيير البطاقات الشخصية "الهويات" للسوريين، لتكون غير قابلة للتزوير.

واشار الشعار، في تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية، الى انه "سيتم إلى جانب تغيير البطاقات الشخصية تغيير بطاقات السوق والسلاح التي ستتم أتمتتها، ما يمكن الوزارة من مكافحة وتجاوز كل حالات وعمليات التزوير".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية كشف سابقاً لموقع (سيريانيوز) أن العمل يجري حالياً للبدء بإصدار بطاقات شخصية جديدة, لافتا إلى أن البطاقة الجديدة ستعتمد على شريحة إلكترونية يتم من خلالها حفظ كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطن وبصماته الشخصية الإلكترونية.

وكانت وزارة الداخلية بدأت بتوزيع البطاقات المعمول بها حاليا منذ عام 2000.

وأضاف الشعار أن عملية "الأتمتة" التي طبقتها الوزارة، تخدم جميع الوزارات بكل ما تحتاجه من بيانات ومعلومات شخصية تتعلق بالمواطنين، لافتاً إلى "وجود نحو 94 جهة تستفيد من بنك المعلومات الموجود في الوزارة، والذي يزداد بشكل مستمر حالياً".

وكشف وزير الداخلية عن "نيته بتنفيذ مشروع جواز سفر يحصل عليه المواطن من منزله إلكترونيا، عن طريق وسائل الاتصال المتوافرة حاليا، من خلال التعاون مستقبلا مع وزارة الاتصالات والتقانة، ومصرف سوريا المركزي وبدعم من الحكومة".

وكان وزير الداخلية محمد الشعار أوضح أن الوزارة تسعى لجعل عملية دفع المخالفات تتم عن طريق الدفع الإلكتروني وقاعدة البيانات.

وتندرج مساعي وزارة الداخلية في إطار تحولها نحو الخدمات الإلكترونية، لا سيما بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية على محطات الوقود الخاصة بها، والذي تمكنت خلاله من توفير 900 مليون ليرة فيما يتعلق بالمحروقات، متوقعةً أن يسجل الرقم 1.8 مليار ليرة نهاية 2018.

وكانت إدارة الهجرة والجوازات منحت حتى أيلول 2017، أكثر من 367 ألف جواز سفر بلغت قيمتها المستوفاة نحو 3776 مليارات ليرة، على حين بلغت قيمة ما تم منحه خارج القطر أكثر من 41 مليون دولار، بحسب أرقام وزارة الداخلية.

ويشار إلى أن المصرف التجاري السوري رفع في بداية 2018 عمولته من عملية استيفاء رسوم منح جوازات السفر، ليصبح مجموع ما يتم تقاضيه على منح جواز السفر المستعجل 30800 ليرة سورية بعد أن كان 30 ألف ليرة، فيما بلغ مجموع ما يتم تقاضيه على منح جواز السفر العادي 12700 ليرة، بعد أن كان 12100 ليرة.

سيريانيوز