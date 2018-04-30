واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية، يوم الاثنين، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في الحجر الاسود وأطراف التضامن بجنوب دمشق.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "سلاح الجو شن غارات مكثفة ضد مواقع مسلحين في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق".

واشارت الوكالة الى ان "وحدات من الجيش واصلت تقدمها على عدة محاور في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق خلال عملياتها على تجمعات المسلحين، بالتزامن مع غارات لسلاح الجو على محاور تسللهم ".

من جهتها، أفادت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بأن قصفاً شنه الجيش النظامي على مواقع مسلحين في اطراف حي التضامن جنوب العاصمة

ولفتت المصادر الى حدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي والمسلحين في الحجر الاسود، وسط قصف مدفعي وصاروخي شنه الجيش على نقاط المسلحين جنوب العاصمة .

وجاء ذلك عقب التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، بدأ تنفيذه اعتباراً من صباح الاثنين.

وكان مصدر عسكري اعلن، يوم السبت، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي، مشيراً إلى مواصلة عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود ومحيطه.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى