سمحت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الأحد، للدول والشركات المشاركة بمعرض دمشق الدولي لعام 2018 ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها في فترة المعرض ووضعها في الاستهلاك المحلي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت رئاسة الوزراء، عبر صفحتها على (فيسبوك)، ان "المواد المباعة يجب أن تدخل سوريا إدخالا مؤقتا بقصد الاشتراك بمعرض دمشق الدولي، وأن يكون قد تم شراؤها من معروضات معرض دمشق الدولي خلال الفترة المحددة للمعرض".

وجاء ت موافقة الحكومة بناء على مقترح قدمته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وكلفت الحكومة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بتنظيم في اليوم الأخير للمعرض جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض وإرسالها إلى الوزارة ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة من مديرية اقتصاد دمشق وفق أحكام التجارة الخارجية

ويشترط أن تتم عملية الحصول على إجازات الاستيراد للمواد التي تم شراؤها خلال فترة معرض دمشق الدولي واستكمال المنح والتخليص قبل تاريخ 31/12/2018 لدى أمانة جمارك المعرض

وكلف رئيس الوزراء عماد خميس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " إيجاد الآلية المناسبة والضوابط اللازمة لتحديد معايير رعاية وافتتاح المعارض والفعاليات والأنشطة التي تتطلب ذلك وفقاً لأهميتها ونوعيتها".

وكانرئيس مجلس الوزراء افتتح الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي في 17 آب الماضي، وسط حضور شخصيات سياسية وثقافية واقتصادية من عدة بلدان.

يشار الى معرض دمشق الدولي عاد الى الساحة بعد انقطاع دام نحو 6 سنوات نتيجة الأوضاع الأمنية في سوريا.