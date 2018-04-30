تواردت أنباء، يوم الاثنين، بأن الجيش النظامي أمهل المسلحين بريفي حماه وحمص 48 - 72 ساعة للاستسلام والخروج إلى إدلب وجرابلس ، قبل البدء بعملية عسكرية.

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وذكرت قناة (الاخبارية) السورية ان "الجيش النظامي أمهل التنظيمات المسلحة في ريف حمص 48 - 72 ساعة للاتفاق فيما بينها للاستسلام والخروج إلى إدلب وجرابلس كمهلة أخيرة قبل البدء بالعملية العسكرية

من جهته، أفاد موقع (الوطن لاين) ان "الجيش أمهل التنظيمات المسلحة في ريف جماة الجنوبي وحمص الشمالي ٧٢ ساعة للاتفاق فيما بينها للاستسلام والخروج إلى إدلب وجرابلس قبل البدء بالحسم".

وكان طيران الجيش النظامي ألقى، يوم الأحد، مناشير يدعو المدنيين في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي لمغادرة المنطقة إيذانا ببدء تحريرها.

ويشهد جيب يمتد ما بين ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش النظامي والقوى الرديفة من جهة وفصائل مسلحة بينها "جبهة النصرة" ، الا انه تم التوصل منذ أكثر من اسبوع لهدنة مدنها 4 ايام في المنطقة، برعاية روسية، قبل معاودة العمليات العسكرية.

وتسيطر على البلدات الواقعة في ريفي حمص وحماه عدة تنظيمات مسلحة أبرزها " النصرة".