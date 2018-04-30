كشفت مصادر مطلعة أن شركة "آبل" تعتزم دخول قطاعي الواقع الافتراضي والواقع المعزز بتصنيع خوذة رأس تدعم التقنيتين من المتوقع إطلاقها في 2020.

وقال موقع cnet إن المشروع مازال ببدايته، لكن المعلومات تقول بأن الشاشتين الصغيرتين للرؤية من خلالهما ستكونان بدقة 8K لكل منهما .

ومن المتوقع أن تكون لدى الخوذة كاميرا للتعرف على المحيط وستدعم الاتصال اللاسلكي فائق السرعة بتقنية WiGig بتردد 60 غيغاهرتز مع صندوق أو جهاز خارجي يعمل بمعالج من تطوير آبل بدقة 5 نانومتر.

وسيتخلص الجهاز، بحسب التوقعات، من الأسلاك عبر استخدام النقل اللاسلكي للمعلومات من الجهاز إلى الخوذة وبالعكس.

يشار ألى ان مبيعات خوذ ونظارات الواقع الافتراضي والمعزز ستصل هذا العام إلى 22 مليون جهاز، وسيتضاعف هذا الرقم خمسة مرات بحلول عام 2022 إلى 120 مليون وحدة ليصل حجم السوق حينها إلى 10 مليار دولار.

سيريانيوز