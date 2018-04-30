تعتزم "انستغرام" إتاحة ميزة كتم المنشورات بحيث تمنع وصول منشورات المستخدمين، دون الحاجة لإلغاء المتابعة والصداقة، وذلك إضافة لثلاث ميزات أخر جديدة.

ورصدت مواقع متخصصة، عمل "انستغرام" على اختبار أربعة ميزات جديدة على منصتها في آن واحد، رغم أن الشركات التقنية تجري في العادة اختبار لميزة ومن ثم تقرر المضي قدماً وإطلاقها، أو التوقف عنها واختبار ميزة أخرى.

وهذه الميزات هي:

أولاً : ميزة ردود الفعل على القصص، بشكل مشابه لردود الفعل على قصص "فيسبوك"، وهي الميزة التي باتت متاحة بالفعل في بعض الدول كالمكسيك.

ثانياً : ميزة تصوير الفيديو البطيء Slow-Mo عبر كاميرا التطبيق مباشرة. وهذه الميزة ستساعد أكثر على انتشار اسلوب التصوير البطيء خاصة لمن لا تتوفر لديهم الميزة في تطبيق الكاميرا الرئيسي بهواتفهم الذكية.

ثالثاً: تحسين في أرشيف القصص في حال أردت الاحتفاظ بها لتبقى في حسابك. اذ تعرض انستغرام الأرشيف على شكل شبكة من المحتوى، لكن الطريقة الجديدة تعتمد على عرض تقويم وتدرج كل القصص المتعلقة بكل يوم ضمنه بالتالي يسهل تصفحها بحسب التاريخ واليوم المطلوب.

رابعاً: ميزة كتم الحسابات الشخصية وإلغاء متابعة منشوراتها بدون الحاجة لإلغاء المتابعة كلياً.

وتوفر "فيس بوك" و"تويتر" هذه الميزة التي لها استخدامات معينة تريح المستخدم من إزعاج المنشورات.

وتسعى "انستغرام" عبر تحسين القصص لاستغلال سخط مستخدمي "سناب شات" من تعديلاته في تصميم التطبيق ما أدى بالكثير منهم العزوف عنه والانتقال إلى "انستغرام" كبديل مناسب.