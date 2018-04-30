نفت مصادر عسكرية أمريكية، يوم الاثنين، قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش النظامي في سوريا.

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وأشارت المصادر، في تصريحات لـCNN، الى ان الولايات المتحدة الأمريكية أو قوات التحالف الدولي "لم بقصف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري مساء الأحد".

وكان مصدر عسكري افاد ، بحسب وكالة (سانا)، ان عدوانا جديدا تعرضت له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية ليل الاحد، دون ان يتم تحديد من قام بتلك الهجمات.

لكن صحيفة (تشرين) الرسمية كشفت، نقلا عن مصادر ميدانية قولها ، أن الهجوم الأخير على مواقع في محافظتي حماة وحلب انطلق من قواعد أمريكية وبريطانية شمالي الأردن.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر 14 نيسان الجاري، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.