شكري ينفي أن تكون فرنسا طلبت من من مصر إرسال قوات إلى سوريا الاخبار السياسية شارك

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات عسكرية إلى سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ونفى شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان صحة الأنباء المتداولة مؤخرا عن أن زيارة لودريان لمصر تهدف إلى "بحث إرسال قوات عربية إلى سوريا". وأضاف شكري أن "المباحثات مع لودريان شملت مجموعة من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها فلسطين وسوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن نية إدارة ترامب إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا، واستبدال القوات الأمريكية هناك بتحالف عربي يضمن "الاستقرار شمال شرقي سوريا". وكان الجبير، قال الثلاثاء الماضي، إن على قطر دفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا, لافتا الى أنه يجب على قطر أن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها. سيريانيوز

2018-04-30 06:22:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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