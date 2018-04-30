بمقدار 200 ليرة.. غرام الذهب ينخفض الى 16300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب، يوم الاثنين، انخفاضاً بمقدار 200 ليرة عن آخر سعر له، وبلغ معه غرام الـ21 قيراط سعر 16300 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بـ16300 ليرة للمبيع، و16200 ليرة للشراء, وحددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ13971 ليرة للمبيع، و13871 ليرة للشراء. وكان سعر الذهب استقر خلال الأيام الماضية عند سعر 16500 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-04-30 08:10:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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