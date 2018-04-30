بدأت، يوم الاثنين، إجراءات لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق لإخراج مسلحي مخيم اليرموك، اجلاء المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعا،

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 22 حافلة، توجهت فجراً من حلب الى بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب، لإخراج المحاصرين فيهما، لافتة الى انه يتم حالياً تجهيز الحافلات تمهيدا لانطلاقها في وقت لاحق باتجاه معبر العيس جنوب مدينة حلب بنحو 17 كم بمرافقة سيارات الهلال الأحمر العربي السوري.

من المقرر أن تنقل الحافلات 1500 من الأهالي المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة ضمن المرحلة الأولى للاتفاق باتجاه معبر العيس، ومن ثم باتجاه مركز جبرين للإقامة المؤقتة على الأطراف الشرقية لمدينة حلب.

وسيتم دخول الحافلات عبر معبر العيس، بالتوازي مع إخراج الحافلات التي تقل المسلحين من مخيم اليرموك باتجاه إدلب.

وفي الجنوب، قام الجيش النظامي بتحضير الممر المخصص لدخول الحافلات إلى مخيم اليرموك، وذلك بإزالة السواتر الترابية التي تغلق مداخل الشوارع والأحياء السكنية على أطراف المخيم، وفقا لسانا، التي أضافت ان وحدات الهندسة قامت بتمشيط المدخل الشمالي لمخيم اليرموك للتأكد من عدم وجود أي عبوة ناسفة أو لغم .

وتجمعت الحافلات قرب دوار البطيخة على أطراف المخيم منذ ساعات الصباح الأولى.

وتم مساء الأحد، التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يبدأ تنفيذه اعتباراً من صباح الاثنين، على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.

سيريانيوز