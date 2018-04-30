قالت صحيفة تشرين الرسمية نقلا عن مصادر ميدانية قولها أن الهجوم الأخير على مواقع في محافظتي حماة وحلب انطلق من قواعد أمريكية وبريطانية شمالي الأردن.

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ونقلت الصحيفة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن 9 صواريخ باليستية استخدمت في الهجوم.

تعرضت ليل الاحد بعض المواقع العسكرية للجيش النظامي في ريفي حماه وحلب لهجوم بالصواريخ, دون ان يتم تحديد من قام بتلك الهجمات

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري في الجيش النظامي قوله ان عدوانا جديدا تعرضت له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة العاشرة والنصف من ليل الاحد.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر 14 نيسان الجاري، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

كما استهدفت اسرائيل عدة مرات مواقع عسكرية سورية كان اخرها هذا الشهر عندما استهدفت مطار التيفور.