أجل فوز اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني على مضيفه ديبورتيفو الافيس 1-صفر الاحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم، ربما لساعات تتويج برشلونة المتصدر الذي يلعب في ضيافة ديبورتيفو لا كورونيا.

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ورفع اتلتيكو رصيده الى 75 نقطة، ويكفي برشلونة التعادل مع لا كورونيا لاستعادة اللقب من ريال مدريد الثالث (71 نقطة) قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة كون الفارق بينهما سيرتفع الى 9 نقاط ويتقدم الفريق الكاتالوني في المواجهات المباشرة (1-1 ذهابا في مدريد، و1-صفر ايابا في برشلونة).



وفي مباراة متكافئة، اعتقد انصار اتلتيكو ان فريقهم سيكتفي بتعادل سلبي يمنح اللقب للفريق الكاتالوني بعد ان اهدر مهاجمه فرناندو توريس ركلة جزاء اولى في الدقيقة 71 تسبب بها النيجيري مبارك واكاسو بارتكابه خطأ ضد فيتولو، ونجح الحارس الاحتياطي فرناندو باتشيكو بالتصدي لها بعد 8 دقائق من نزوله بديلا لانطونيو سيفيرا.



وشهدت المباراة شدا عصبيا دفع الحكم الى رفع البطاقات الصفراء 10 مرات ست منها في وجه لاعبي اتلتيكو الذي طرد لاعبه الارجنتيني انخل كوريا لنيله اثنتين منها في الدقائق الاخيرة (90+5).



وحصل اتلتيكو على ركلة جزاء ثانية تسبب بها واكاسو نفسه ونال بطاقة صفراء، لكن امر تنفيذها ترك للفرنسي كيفن غاميرو، بديل دييغو كوستا، ونجح في ايداعها الشباك وتحقيق الفوز للضيوف.



وتعادل خيتافي بعشرة لاعبين مع ضيفه جيرونا 1-1.