خطا ماينتس خطوة مهمة نحو تفادي الهبوط الى الدرجة الثانية، وبخر امال ضيفه لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي بالمشاركة في الدوري الاوروبي عندما تغلب عليه 3-صفر الاحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الالماني لكرة القدم.

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وسجل الارجنتيني بابلو دي بلاسيس (29 من ركلة جزاء) والروماني ألكسندرو مكسيم (85) وبوتي باكو (90) الاهداف.



وطرد لاعب وسط لايبزيغ الدولي الغيني نابي كيتا الذي سينتقل الموسم المقبل الى صفوف ليفربول الانكليزي، في الدقيقة الاخيرة.



واستغل ماينتس جيدا خسارة فولفسبورغ امام ضيفه هامبورغ 1-3 لينتزع منه المركز الرابع عشر بفارق الاهداف امام فرايبورغ الفائز على كولن 3-2 السبت.



وتراجع فولفسبورغ الى المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء مع ثالث دوري الدرجة الثانية.



في المقابل، فقد لايبزيغ الامل عمليا في المنافسة على بطاقة مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، حيث تجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز السادس قبل مرحلتين من نهاية الموسم، بفارق 5 نقاط خلف هوفنهايم صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة.



كما ان مشاركته في مسابقة الدوري الاوروبي التي بلغ الدور ربع النهائي فيها هذا الموسم، غير مضمونة كون المنافسة مشتدة مع اينتراخت فرانكفورت السابع (46 نقطة) وشتوتغارت الثامن (45 نقطة).



وتنتظر لايبزيغ الذي مني بخسارته الثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة في البوندسليغا دون انتصار، والرابعة في المباريات الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات، رحلة صعبة الى برلين لمواجهة هرتا في المرحلة المقبلة، قبل استضافة فولفسبورغ السادس عشر في المرحلة الاخيرة.