استعاد الجيش موقعه بصدارة الدوري السوري لكرة القدم بفوزه على المجد بهدفين دون رد الاحد على ملعب الجلاء بدمشق في ختام الجولة الثالثة والعشرين.

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وبهذا الفوز رفع الجيش رصيده إلى 49 نقطة متساوياً مع الاتحاد بالرصيد ذاته إلا أنه يتفوق عليه بفرق المواجهات المباشرة بينهما.



وشهد الشوط الاول سيطرة للجيش في نصف الساعة الأول رغم غياب الفاعلية الهجومية وكانت تسديدة عبدالملك عنيزان التي تصدى لها حارس مرمى المجد في الدقيقة 40 أكثر فرص التسجيل خطورة للجيش بعد تسديدة لاعب المجد أحمد قضماني في الدقيقة 27 التي كادت تفتتح التسجيل إلا أنها جاورت القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وكثف الجيش هجماته في الشوط الثاني فتمكن من افتتاح التسجيل عبر رضوان قلعجي من تسديدة متقنة جاءت من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54 الذي عزز تقدم فريقه بهدف ثان من داخل الجزاء أيضا في الدقيقة 65 ورغم محاولات المجد لتقليص الفرق إلا أن الجيش كثف دفاعاته واحبط هجمات المجد لتنتهي المباراة بفوز الجيش بهدفين دون رد.



وشهدت مباريات هذه الجولة فوز الوحدة على الشرطة بثلاثة أهداف دون رد، فوز النواعير على الطليعة بهدف دون رد وتعادل تشرين مع الاتحاد سلبا والكرامة مع حرفيي حلب وحطين مع المحافظة بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله وفاز الوثبة على الجهاد الأسبوع الماضي في مباراة مقدمة من الجولة ذاتها بثلاثة أهداف لهدفين.