واصل مانشستر سيتي المتوج باللقب انتصاراته وتغلب على مضيفه وست هام يونايتد 4-1 الاحد على الملعب الاولمبي في لندن في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، معادلا الرقم القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد.

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وهو الفوز الثلاثون لمانشستر سيتي فعادل الرقم القياسي الذي حققه تشلسي في الموسم الماضي عندما توج باللقب في اول موسم تحت اشراف مدربه الايطالي انتونيو كونتي.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "فوز السيتي يعد الخامس على التوالي على وست هام، وثالث انتصار على التوالي للفريق في العاصمة لندن، بعد الفوز على آرسنال وتوتنهام مؤخراً، وهو رقم لم يتحقق منذ كانون الثاني 1955".

وعزز مانشستر سيتي موقعه في الصدارة برصيد 93 نقطة، وأصبح على بعد نقطتين من الرقم القياسي في اكبر عدد من النقاط في موسم واحد (95) والذي سجله تشلسي موسم 2004-2005.



ورفع مانشستر سيتي غلته من الاهداف هذا الموسم الى 102 هدف في 35 مباراة وبات اسرع فريق يبلغ 100 هدف منذ ايفرتون في موسم 1931-1932 (في 32 مباراة).



كما عادل سيتي غلته من الاهداف في موسم واحد والتي كان حققها موسم 2013-2014، وبات على بعد هدف واحد من غلة تشلسي صاحب الرقم القياسي موسم 2009-2010.