فاز بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بسباق جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد التي أقيمت الأحد، ليحرز أول سباق له في بطولة هذه السنة، وينتزع صدارة الترتيب العام من سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل الذي حل رابعا.

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وأفاد هاميلتون بشكل مثالي من انسحاب متصدر السباق زميله الفنلندي فالتيري بوتاس بسبب ثقب في إطاره قبل النهاية بلفات معدودة، ليعبر خط النهاية في شوارع مدينة باكو في المركز الأول، متقدما على سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن، وسائق فورس انديا المكسيكي سيرجيو بيريز.



وفي سباق لعبت فيه سيارة الآمان الدور الأكبر بعد سلسلة من الحوادث، جاء كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الثاني أمام المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فورس إنديا.



وبدا سيباستيان فيتل، سائق فيراري، الذي كان يتصدر البطولة قبل السباق، في طريقه لتحقيق الفوز 50 في مسيرته والثالث في 4 سباقات هذا الموسم، لكنه احتل المركز الرابع في النهاية.



ويملك هاميلتون 70 نقطة متقدما بـ 4 نقاط عن فيتل.



واصطدم الأسترالي دانييل ريتشياردو، سائق رد بول، الفائز في أذربيجان العام الماضي وفي الصين قبل أسبوعين، بسيارة زميله ماكس فرستابن في اللفة 40 لينسحبا من السباق.