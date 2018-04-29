حسم برشلونة لقب الليجا لموسم 2017-2018 رسميا، للمرة الـ 25 في تاريخه، بعد فوزه على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة (4-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريازور، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

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أحرز البرازيلي فيليب كوتينيو، الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 7، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدث الثاني في الدقيقة 38، ليقلص لوكاس بيريز النتيجة للديبور في الدقيقة 40، ثم أحرز إيمري كولاك هدف التعادل في الدقيقة 64، إلى أن رجح ميسي كفة برشلونة بهدفين في الدقيقتين 82 و85.



ويأتي تتويج البلوجرانا باللقب، بوصوله للنقطة 86 في صدارة الترتيب، بينما تأكد هبوط أصحاب الأرض للدرجة الثانية حيث تجمد رصيدهم للنقطة 28 في المركز الـ 18.



وبدوره حسم ميسي بشكل كبير لقب الهداف للموسم الحالي بعدما رفع رصيده الى 32 هدف بالمركز الأول وبفارق 8 أهداف عن نجم الريال البرتغالي رونالدو صاحب المركز الثاني برصيد 24 هدفاُ.