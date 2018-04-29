مقتل طفل وإصابة آخرين بسقوط قذائف في أحياء بحمص الاخبار المحلية شارك

لقي طفل حتفه وأصيب 10 أشخاص أخرين، يوم الأحد، نتيجة سقوط قذائف في أحياء بمدينة حمص.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان طفلاً قتل واصيب 3 آخرين بينهم طفلان، بسقوط قذيفة فيحي العدوية. وتابعت الوكالة ان 7 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة اثر سقوط قذيفة في حي وادي الذهب. واتهمت (سانا) مسلحين يتحصنون في قرى وبلدات ريف حمص الشمالي بإطلاق القذائف على المدينة. ولقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرون في 16 نيسان الجاري، جراء سقوط قذائف على قريتي الأشرفية وأكراد الداسنية وبلدة غور العاصي بريف حمص الشمالي. يشار الى انه تم التوصل الى اتفاق على اقامة منطقة لتخفيف التوتر شمال مدينة حمص مطلع آب الماضي تم خرقه مرات عدة. سيريانيوز

2018-04-29 14:00:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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