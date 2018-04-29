تواصل الأمطار الهطول على دمشق وريفها، يوم الأحد، نتيجة منخفض جوي مازالت تأثيراته ممتدة على كامل البلاد وسط أجواء متقلبة.

وأفاد خبراء طقس و صفحات عن الحالة الجوية في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الحالة الجوية مستمر لعدة أيام تضعف على فترات وتزداد قوة على فترات أخرى كما تختلف قوة التأثير من منطقة لأخرى".

وأشاروا إلى أنه "يصعب في الوقت الحالي تحديد وقت دقيق لانتهاء الحالة الجوية والمتوقع أن تستمر على الأقل أسبوع آخر، وسط تقلبات بين الغائم جزئياً و الغائم ماطر ".

من جهتها، أفادت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرتها الصادرة يوم الأحد، أن "الجو يكون غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشرقية والجزيرة وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

وأضافت أن "درجات الحرارة يوم الأحد، تميل للارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة وتكون الحرارة في دمشق 24/15 درجة مئوية ".

وأشارت إلى أن "درجات الحرارة توالي ارتفاعها التدريجي يوم الاثنين، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام".

وشهدت دمشق وريفها يوم الخميس، تشكل سيول جارفة جراء الأمطار الغزيرة ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين و خسائر مادية في السيارات و المنازل و المحال التجارية والممتلكات العامة.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة، حيث حذرت الأرصاد الجوية من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.

سيريانيوز