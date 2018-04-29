قالت وسائل اعلام رسمية، يوم الأحد، ان الجيش النظامي تمكن من السيطرة على 4 قرى شرق نهر الفرات، تلاه اعلان لـ (قوات سوريا الديمقراطية) يقول انها طردت قوات الجيش النظامي من تلك القرى .

وقالت وسائل إعلام رسمية، ان الجيش النظامي سيطر على 4 قرى شرقي نهر الفرات، كانت تحت سيطرة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة.

وبينت وكالة (سانا) الرسمية ان القرى هي الجنينة والجيعة وشمرة الحصان وحويقة المعيشية الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور.

عقب ذلك، نشرت وكالة (رويترز) عن "قوات سوريا الديمقراطية" بيانا قالت فيه "كانت قوات النظام السوري قد دخلت 4 قرى في ريف دير الزور وأعلنت سيطرتها عليها، إلا أن قواتنا شنت هجوما معاكسا واستعادت القرى الأربعة من قبضة النظام وطردته بعيدا".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية"، سيطرت بدعم من التحالف الدولي، على أغلب المناطق شرقي الفرات في محافظة دير الزور، في حملة قادتها لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، من المناطق السورية الشرقية المحاذية للحدود العراقية.

وتسيطر قوات النظامي حاليا على مدينة دير الزور وكامل الضفة الغربية لنهر الفرات، في حين تنتشر قوات سوريا الديموقراطية على ضفته الشرقية.

ونادرا ما يشتبك الجيش النظامي مع "قوات سوريا الديمقراطية" في حملته على "داعش"، حيث بقي على مبعدة من مناطق هذه القوات شرقي الفرات مركزا على استعادة أراض من التنظيم غربي النهر.

سيريانيوز