قالت وكالة (سانا) الرسمية، مساء الأحد، انه تم التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يبدأ تنفيذه اعتباراً من صباح الاثنين.

وبينت الوكالة أن الاتفاق ينص على "خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب، وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين".

ولفتت الوكالة الى ان "المرحلة الأولى في الاتفاق سيتم فيها تحرير 1500 من أهالي كفريا والفوعة المحاصرين".

وتابعت الوكالة الرسمية انه بموجب الاتفاق سيتم تحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال.

من المقرر، وفقاً لـ(سانا)، ان يبدأ تنفيذ الاتفاق فجر يوم الاثنين على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية .

ويأتي اتفاق مخيم اليرموك، عقب ساعات من إعلان مصادر عدة، عن التوصل لاتفاق بين النظام السوري والفصائل المعارضة المسلحة يقضي بخروج المسلحين من بلدات يلدا و ببيلا و بيت سحم وعقربا بجنوب دمشق، وذلك بوساطة روسية.

ويأتي الاتفاق عقب يوم على اعلان مصدر عسكري بأن وحدات الجيش النظامي استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي، مشيراً إلى مواصلة عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود ومحيطه.

سيريانيوز