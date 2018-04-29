يعتزم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، اليوم الأحد، زيارة العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات حول عدد من الملفات منها الملف السوري.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الوزير الفرنسي سيلتقي خلال الزيارة، نظيره المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث" الملفين الليبي والسوري والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وغيرها من القضايا الهامة".

من جهتها، أعلنت السفارة الفرنسية لدى القاهرة، في بيان لها، أن الوزير الفرنسي سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

واشار البيان الى ان الوزير الفرنسي سيبحث خلال الزيارة "تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا وعملية السلام بالشرق الأوسط".

ومن المقرر ان تتطرق المباحثات أيضًا إلى "المبادرات التي يجب اتخاذها للقضاء على تنظيم داعش في سوريا، وحرمان النظام السوري من ترسانته الكيميائية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتوصل إلى حل سياسي".

وتأتي الزيارة المزمعة بعد أيام على اتفق جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

واعنلت فرنسا في الفترة الاخيرة انها تعمل على التحضير لحل سياسي في سوريا، يكون هدفه النهائي مرحلة انتقالية سياسية ، وذلك عقب مشاركتها في شن ضربات عسكرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عسكرية بسوريا.