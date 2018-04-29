اتهم الرئيس الأسبق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة المجتمع الديمقراطي صالح مسلم ، تركيا بالسعي إلى إحداث "تغيير ديموغرافي" في منطقة عفرين بريف حلب، مؤكدًا أن هناك ضغوطًا دولية ستمارس على تركيا.

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واوضح مسلم، في لقاء مع وكالة (دويتشه فيليه) الألمانية من بروكسل، "لا أحد بإمكانه التنبؤ كيف ستتصرف تركيا في المستقبل، أنا متأكد من أن ضغوطا دولية ستُمارس على تركيا.. 137 ألف شخص ينتظرون على الحدود مع عفرين..نحن نريد أن يعود هؤلاء الناس إلى وطنهم، وإذا ما عادوا، يجب حمايتهم من قبل الأمم المتحدة".

وأضاف مسلم انه "يتم حالياً إدخال أشخاص آخرين إلى عفرين لا ينحدرون من المدينة، وهذه سياسة جد خطيرة، ويجب أن ينتهي ذلك ويجب على تركيا أن تنسحب، وإلا فإن المكان سيتطور إلى نقطة ساخنة جديدة.”

وتمكن الجيش التركي، بالتعاون مع فصائل المعارضة المسلحة، الشهر الماضي، من السيطرة على مدينة عفرين في ريف حلب، من وحدات "حماية الشعب الكردية".

وأدت العملية العسكرية في عفرين إلى نزوح مئات المدنيين، ومقتل اخرين إضافة إلى مقتل العديد من المقاتلين الاكراد .

من جهة اخرى، قال الزعيم الكردي إنه "لا يستبعد اختطافه من قبل المخابرات التركية، كما حدث مؤخرًا مع مواطنين أتراك في كوسوفو وبلدان أخرى".

وأصدرت السلطات التركية الشهر الماضي مذكرة حمراء لتوقيف صالح مسلم، وانتقدت قرارا بالإفراج عنه من التشيك واعتبرته بمثابة دعم للإرهاب.

وأدرجت السلطات التركية في 13 شباط صالح مسلم على لائحة "أكثر الإرهابيين الملاحقين" متوعدة بتقديم أربعة ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) مقابل تسليمه.

يشار إلى أن صالح مسلم يعد أحد أبرز السياسيين الاكراد ، شغل منصب الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" في الفترة من 2010 إلى 2017، وهو حالياً مسؤول علاقات حركة "المجتمع الديمقراطي".