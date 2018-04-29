افادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، يوم الاحد، انه تم التوصل لاتفاق بين النظام السوري والفصائل المعارضة المسلحة يقضي بخروج المسلحين من بلدات يلدا و ببيلا و بيت سحم وعقربا بجنوب دمشق، وذلك بوساطة روسية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الاتفاق ينص على "تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء في تلك البلدات بعد تسليمهم أسلحتهم".

كما يقضي الاتفاق، بحسب الوكالة، "بعودة مؤسسات الدولة إلى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها"، مبينة أن "تنفيذ الاتفاق سيبدأ بعد انتهاء الترتيبات التنفيذية له".

من جهتها، اشارت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الى ان الوفد المفاوض عن التشكيلات العسكرية في جنوب دمشق ببلدات ، توصل لاتفاق مع القوات النظامية لبداية التحضير "لإخراج رافضي إتمام المصالحة من بلدات يلدا وببيلا وبيت سح وعقربا مع عوائلهم بسلاحهم الفردي وبضمان الحكومة الروسية."

وأوضحت المصادر انه "من المفترض أن تبدأ عملية الخروج بعد تأمين جبهات المنطقة، ويمكن للراغبين بالبقاء في المنطقة أن يقوموا بتسليم سلاحهم للشرطة العسكرية الروسية والخضوع للتسوية مع النظام".

وبحسب المصادر، فان مسؤولية حماية البلدات بعد هذه العملية تقع على "عاتق الشرطة العسكرية الروسية، كما تلتزم القوات النظامية بتقديم كل الدعم الإنساني للمتبقيين في البلدات، وبتأمين العودة السريعة لمؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية والطبية والتعليمية ويمنح تأجيل لمدة ستة أشهر لأصحاب الوضع التجنيدي (تخلف، احتياط) ويمكن لمن يرغب بالتطوع من الذين قاموا بتسوية وضعهم أن يخدموا في صفوف النظام".

وكانت صحيفة (الوطن) المحلية أفادت في أواخر آذار الماضي، بأن تحضيرات تجرى للتوصل لاتفاق مصالحة بين مسلحي المعارضة والجيش النظامي في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق، بوساطة روسية.

ويأتي الاتفاق عقب يوم على اعلان مصدر عسكري بأن وحدات الجيش النظامي استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي، مشيراً إلى مواصلة عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود ومحيطه.

وتنتشر في بلدات ببيلا، ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق مجموعة من الفصائل المعارضة، أبرزها "جيش الأبابيل"، و"ألوية الفرقان"، و"ألوية سيف الشام"، و"الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام"، و"فرقة دمشق"، وحركة "أحرار الشام" الإسلامية، وغيرها.

سيريانيوز