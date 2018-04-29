واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية، يوم الاحد، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في مناطق بجنوب دمشق، وسط معارك في مخيم فلسطين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قصف من الطيران الحربي طال الحجر الاسود ومخيم اليرموك جنوب دمشق

واشارت المصادر الى حدوث معارك بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة في محور الطربوش في مخيم فلسطين ، وسط رمايات مدفعية وصاروخية مكثفة يشنها الجيش على نقاط المسلحين.

وكان مصدر عسكري اعلن، يوم السبت، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي، مشيراً إلى مواصلة عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود ومحيطه.

ومنح الجيش النظامي مؤخراً مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، إلا أن خلافات بين قيادات التنظيم نفسه حالت دون تنفيذ الاتفاق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى