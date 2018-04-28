قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أن العدوان الثلاثي غير الشرعي ضد سوريا أعاد بالتقدم الذي تم تحقيقه في أستانا وسوتشي للوراء.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "الوزيرين ناقشا بالتفصيل تطورات الأوضاع في سوريا بعد قصفها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".

وأكد لافروف لنظيره الفرنسي أن "الضربات غير الشرعية على الأراضي السورية يوم 14 نيسان، عشية وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أعادت إلى الوراء التقدم الذي تحقق بجهود كبيرة في أستانا وسوتشي من أجل التسوية السياسية للأزمة السورية".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر 14 نيسان الجاري، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

وأشار لافروف إلى أن "روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع كافة الشركاء من أجل إيجاد حل عادل للأزمة على أساس مقبول بالنسبة لجميع الأطراف، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2245 اعتمد بيان جنيف ودعا ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

كما أطلع لافروف نظيره الفرنسي على نتائج مباحثاته مع وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم السبت.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق اليوم ان وزراء الدول الضامنة اتفقوا على استمرار عملية السلام في سوريا، رافضاُ وضع اي شروط مسبقة لاستئناف مفاوضات جنيف.