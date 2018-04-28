ليون يهزم نانت وينتزع المركز الثاني من موناكو حامل اللقب بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

انتزع ليون وصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم من موناكو بطل الموسم الماضي مؤقتا بفوزه على ضيفه نانت 2-صفر السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل الهدفين الهولندي ممفيس ديباي (39) والبوركيني برتران تراوري (68).



وهو الفوز السابع على التوالي لليون فرفع رصيده الى 72 نقطة، بفارق 18 نقطة خلف باريس سان جرمان المتوج باللقب، وبات يتقدم بنقطتين على موناكو الذي تراجع الى المركز الثالث قبل مباراته مع ضيفه اميان في وقت لاحق.



ويتقدم ليون بثلاث نقاط على مرسيليا الرابع الذي يحل ضيفا على انجيه الاحد ايضا.



ويشارك الاول والثاني في بطولة فرنسا في دوري ابطال اوروبا مباشرة، وبعد ان ضمن سان جرمان البطاقة الاولى، يتنافس ليون وموناكو ومرسيليا على البطاقة المباشرة الثانية. ويخوض الثالث الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية.



في المقابل، تجمد رصيد نانت التاسع عند 46 نقطة، فتقلصت فرصه في امكان التأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.



ويلعب ليل مع متز، وبوردو مع ديجون، وستراسبورغ مع نيس وتروا مع كين، والاحد رين مع تولوز وسان جرمان مع غانغان. سيريانيوز 2018-04-28 17:07:57 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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