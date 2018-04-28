أعلن مصدر عسكري السبت أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي، مشيراً إلى مواصلة عمليات الجيش في الحجر الأسود ومحيطه.

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ونقلت وكالة سانا عن المصدر قوله أن "وحدات الجيش واصلت عملياتها ضد تجمعات وأوكار التنظيمات الإرهابية على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق استعادت خلالها السيطرة على حي الماذنية بعد تدمير نقاط محصنة للإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد".

وكانت سانا أفادت في وقت سابق السبت بأن وحدات الجيش واصلت عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين في منطقة الحجر الأسود وتقدمت على عدة محاور في حي القدم وبسطت سيطرتها على عدد من الابنية وسط حالات فرار في صفوف الإرهابيين.

وتمكنت وحدات الجيش البرية خلال الايام الماضية من كسر دفاعات التنظيمات الإرهابية وقطع العديد من خطوط امدادها بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدمير العديد من الاليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد.

وكان الجيش النظامي تمكن، يوم الجمعة، من تحقيق تقدم في عدة محاور بمناطق الجورة والعسالي و الحجر الأسود بجنوب العاصمة دمشق، في إطار العمليات العسكرية ضد مقاتلي تنظيم "داعش".

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، إلا أن خلافات بين قيادات التنظيم نفسه حالت دون تنفيذ الاتفاق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى