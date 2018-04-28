رفض بايرن ميونيخ المتوج باللقب السادس تواليا منح هدية لمدربه المستقبلي الكرواتي نيكو كوفاتش، واسقط بتشكيلة احتياطية ضيفه اينتراخت فرانفكورت 4-1، السبت في المرحلة 32 من الدوري الالماني في كرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وسيتولى كوفاتش تدريب الفريق البافاري بدءا من الموسم المقبل، خلفا للمخضرم يوب هاينكس الذي سيترك الفريق بعد حلوله بديلا للايطالي كارلو انشيلوتي في تشرين الاول الماضي.



وحسم بايرن قبل اسابيع لقبه في البوندسليغا، ووصل الى نهائي الكأس المحلية لمواجهة فرانكفورت بالذات، لكن طريقه الى تكرار انجاز الثلاثية التاريخية التي احرزها بقيادة مدربه الحالي هاينكس عبر اضافة لقب دوري ابطال اوروبا لم يعد مفروشا بالورود، اذ خسر الجولة الاولى على ارضه 1-2 في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال امام ريال مدريد الاسباني بطل النسختين الماضيتين.



وقبل مباراة الثلاثاء، اراح هاينكس هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز والمهاجم توماس مولر، كما غاب الهولندي ارين روبن والمدافع جيروم بواتنغ المصابين في مباراة ريال، والفرنسي فرانك ريبيري.



وبعد ثوان على التصدي الرائع لحارس بايرن سفن اولرايش امام الصربي لوكا يوفيتش المنفرد (42)، تقدم بايرن أمام 75 الف متفرج على ملعب "اليانز ارينا"، عندما استقبل المهاجم ساندرو فاغنر تمريرة في العمق فهيأها لنفسه ولعبها عرضية لدورش الذي تابعها في الشباك (43).



وعزز بايرن تقدمه عبر فاغنر الذي استلم تمريرة سيباستيان رودي اثر خطأ دفاعي وسدد بين قدمي الحارس الفنلندي من اصول سلوفاكية لوكاس هراديتسكي مسجلا هدفه الثاني عشر هذا الموسم في البوندسليغا (76)، لكن فرانكفورت قلص بسرعة الارقام بطريقة غريبة عبر الفرنسي سيباستيان هالر الذي غير اتجاه عرضية بركبته في شباك الحارس سفن اولرايش (78).



وفي نهاية المباراة، قضى الظهير المخضرم البرازيليي رافينيا، الذي ارتكب خطأ فادحا في مواجهة ريال، على آمال فرانكفورت بتسجيله الهدف الثالث والاول له هذا الموسم في الدوري، بعد انطلاقة سريعة على الجهة اليمنى (87).



وكاد لاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو يسجل الرابع لكن هراديتسكي صد كرته (88)، قبل ان يعزز قلب الدفاع نيكلاس سولي المهرجان بأرضية يمينية من مسافة قريبة بعد تمريرة في العمق من رافينيا (90)، ليتعرض فرانكفورت لخسارته الرابعة في آخر خمس مباريات.