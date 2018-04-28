ليفربول يسقط بفخ التعادل على ملعبه أمام ستوك سيتي بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

سقط ليفربول المتألق اوروبيا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ستوك سيتي، السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ويستعد ليفربول للسفر الى العاصمة الايطالية للقاء روما في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الاربعاء، بعد ان اكتسحه 5-2 ذهابا على ملعبه، علما بأنه كان متقدما بخماسية نظيفة.



وفشل فريق المدرب الالماني يورغن كلوب بالتالي في انتزاع المركز الثاني في الدوري الممتاز من مانشستر يونايتد المدعو الى مواجهة من العيار الثقيل الاحد ضد ضيفه ارسنال.



وبقي ليفربول في المركز الثالث برغم ارتفاع رصيده الى 72 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد، و18 نقطة خلف مانشستر سيتي المتوج الاسبوع الماضي باللقب. كما انه يتقدم بأربع نقاط على توتنهام الرابع الذي يملك فرصة تشديد الخناق عليه عندما يستضيف واتفورد الاثنين في ختام المرحلة.



وتصب نتيجة ليفربول في مصلحة تشلسي بطل الموسم الماضي سيرفع رصيده في المركز الخامس الى 66 نقطة في حال فوزه على مضيفه سوانسي سيتي، ما يعزز فرصته بامكان حجز احد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.



ويشارك الاربعة الاوائل في الدوري الانكليزي الممتاز مباشرة في البطولة الاوروبية الام، ويخوض الخامس والسادس منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".



ولم ينجح هداف ليفربول والدوري، الدولي المصري محمد صلاح، في التسجيل امام ستوك سيتي، ففشل بالتالي في ان يصبح افضل هداف خلال موسم من 38 مباراة، اذ توقف رصيده عند 31 هدفا.



وكان صلاح يأمل في ان يرفع رصيده الى 32 هدفا لينفرد بالرقم القياسي المسجل خلال موسم من 38 مباراة، والذي يتشاركه مع الأوروغوياني لويس سواريز (موسم 2013-2014 مع ليفربول) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2007-2008 مع مانشستر يونايتد) وألن شيرر (1995-1996) مع بلاكبيرن روفرز.



واكتسح كريستال بالاس ضيفه ليستر سيتي بخماسية نظيفة، وفاز ايفرتون 2-0 على مضيفه هادرسفيلد، ووست بروميتش البيون 1-0 على مضيفه نيوكاسل، وساوثمبتون 2-1 على بورنموث، وتعادل بيرنلي مع برايتون سلبا. سيريانيوز 2018-04-28 16:36:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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