نجح الوحدة في تحقيق فوز ثمين 3-0 على الشرطة على ملعب الجلاء بدمشق ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السوري لكرة القدم .

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ويدين الوحدة بهذا الفوز الى مهاجمه باسل مصطفى صاحب الاهداف الثلاث،



ورفع الوحدة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الشرطة عند النقطة ال32 في المركز السابع.



وتختتم الجولة الثالثة والعشرون منافساتها الاحد بمباراة تجمع الجيش مع المجد على ملعب الجلاء بدمشق.



وكانت مباريات هذه الجولة افتتحت الجمعة بفوز النواعير على الطليعة بهدف دون رد وتعادل تشرين مع الاتحاد سلباً والكرامة مع حرفيي حلب وحطين مع المحافظة بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله وفاز الوثبة على الجهاد الأسبوع الماضي في مباراة مقدمة من الجولة ذاتها بثلاثة أهداف لهدفين.