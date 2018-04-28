أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم السبت، بلاغا تذكر فيه بعطلة عيد العمال حيث تعطل الجهات العامة يوم الثلاثاء القادم الواقع في الأول من أيار.

وحسب البلاغ الذي نشرته وكالة (سانا ) الرسمية، تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وتراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وتنص الفقرة (ج) من قانون العاملين الأساسي في الدولة انه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين جميع العاملين، شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين, أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافياً.

سيريانيوز