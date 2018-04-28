أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم السبت، أن الدول الضامنة ترفض الحل العسكري للازمة السورية وتشدد على الحل السياسي.

ونقلت وسائل اعلام عن ظريف قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الروسي والتركي، " سعينا للتخفيف من آلام الشعب السوري وتقليل خسائر الحرب ووصول الحكومة السورية والمعارضة لحل سياسي".

واشار ظريف الى "السعي لحل عادل بين الحكومة والمعارضة السوريتين، لدينا حاجة لاعتراف جميع الأطراف بأن الحل العسكري غير موجود والحل الوحيد هو الحل السياسي".

ولفت ظريف الى ان الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا، هدفها "إيجاد حل عادل بين الحكومة والمعارضة السوريتين، تخفف من آلام الشعب السوري."

وشدد ظريف على أنه " لا حل في سوريا إلا عبر حوار سوري سوري بعيدا عن أي ضغط خارجي."

وأضاف ظريف ان "مسار أستانا وسوتشي خير دعم لمفاوضات جنيف لإنهاء الصراع في سوريا".

وسبق أن عُقدت عدة جولات تفاوض في جنيف و أستانا ، وسط خلافات على مصير الرئيس بشار الأسد الذي تتمسك المعارضة برحيله، بينما تعتبر الحكومة أن الموضوع غير مطروح للبحث، وسط استمرار النزاع في سوريا منذ آذار 2011.

أما مؤتمر سوتشي فجرى عقده في الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني الماضي، حيث اكد المشاركين، في البيان الختامي، على الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة سوريا، وتحديد الشعب السوري مستقبل بلاده ، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.