وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت، في مستهل جولة إقليمية تشمل كذلك إسرائيل والأردن.

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وذكرت وكالات أنباء أن بومبيو جاء الرياض، قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك هناك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير الجديد أمس إنه سيناقش خلال جولته مستقبل الاتفاق النووي مع إيران والذي أبرم في عام 2015، فيما ذكر مسؤول في الخارجية الأمريكية أن زيارة بومبيو بعد يومين فقط من أدائه اليمين لتولي منصبه، تهدف أيضا إلى توطيد العلاقات مع حلفاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت أعلنت الخميس الماضي، أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، إلى بروكسل والرياض والقدس وعمان، و ينتظر وزير الخارجية الاجتماعات مع الحلفاء والشركاء الرئيسيين بكل شوق خلال أول رحلة رسمية له كوزير للخارجية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد صادق الخميس الماضي، على تعيين مدير المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو، ليكون بذلك وزير الخارجية الـ70 في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 13 آذار الماضي، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو، وزيرا للخارجية، بدلا من ريكس تيليرسون.