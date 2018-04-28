واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية، يوم السبت، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في مناطق بجنوب دمشق، وسط أنباء عن تقدم حققه في حي القدم.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "وحدات الجيش واصلت عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين في منطقة الحجر جنوب دمشق وتقدمت على عدة محاور من ناحية حيي القدم والماذنية، وبسطت سيطرتها على عدد من الأبنية ".

من جهتها، أفادت (الوطن أون لاين) نقلاً عن مصدر ميداني ، ان " الجيش أحرز تقدما هاما في الجبهة الجنوبية لحي القدم ، وسيطر على كتل ابنية ومزارع في المنطقة، وسط الاستمرار في عمليات التمشيط داخل حي المادنية".

من جانبها، تحدثت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان الجيش النظامي يواصل عملياته العسكرية جنوب دمشق ، حيث تقدم من محورين عند الجبهة الجنوبية لحي القدم ، وبسط سيطرته على عدد من المزارع والأبنية بعد مواجهات مع تنظيم "داعش".

واشارت المصادر الى ان الجيش النظامي أحكم سيطرته الكاملة على منطقة المأذنية في حي القدم جنوب دمشق.

ولفتت المصادر الى ان قصفاُ شنه الجيش النظامي على محور أبنية الاسكان بحي التضامن ومحور حي القدم ومخيم اليرموك، وسط معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش والمسلحين في الحجر الاسود.

وكان الجيش النظامي تمكن، يوم الجمعة، من تحقيق تقدم في عدة محاور بمناطق الجورة والعسالي و الحجر الأسود بجنوب العاصمة دمشق، في إطار العمليات العسكرية ضد مقاتلي تنظيم "داعش".

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، إلا أن خلافات بين قيادات التنظيم نفسه حالت دون تنفيذ الاتفاق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى