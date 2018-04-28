أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم السبت، قراراً ينص على تقديم المعلومات والدعم والتسهيلات لرجال الأعمال السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا.

وجاء في نص القرار، الذي نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية في موقع (فيس بوك)، أن يتم "تكليف وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم بتوجيه السفارات السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لتقديم المعلومات والدعم لرجال الأعمال السوريين الراغبين بالعودة إلى الوطن وتبسيط الإجراءات المتعلقة بذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وسبق أن دعا وزير المالية مأمون حمدان، الصناعيين السوريين في مصر للعودة إلى البلاد، مستعرضاً القرارات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الصناعي والتسهيلات المقدمة لهذا القطاع.

وأدت الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ عام 2011 إلى دفع التجار و رجال الأعمال السوريين لنقل استثماراتهم و أموالهم التي بلغت مئات ملايين الدولارات إلى الخارج ومنها إلى الدول العربية والأجنبية بحثاً عن ملاذ آمن بعيدا عن ظروف الحرب.

سيريانيوز