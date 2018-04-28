حقق ريال مدريد، بتشكيلة من البدلاء، الفوز على ضيفه ليغانيس 2-1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وسجل ثنائية ريال مدريد كل من الويلزي غاريث بايل (8) واليافع بورخا مايورال (46) فيما دوّن الصربي داركو براساناك (66) هدف الضيوف الوحيد.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن جاره اتلتيكو مدريد الثاني، فيما يحتل ليغانيس المركز 16 برصيد 40 نقطة.



وفي مواجهات أخرى، تعادل إسبانيول مع لاس بالماس (1-1) وفاز ريال سوسييداد على أتليتك بيلباو 3-1.