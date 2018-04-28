قتل وأصيب عدد من التلاميذ، يوم الجمعة، جراء تعرضهم لحادثة طعن بالسكين شمال الصين، واحدة من أعنف الاعتداءات من هذا النوع خلال السنوات الأخيرة.

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وذكرت وسائل إعلام ، نقلا عن السلطات الصينية، ان الحادثة اسفرت عن مقتل سبعة تلاميذ وجرح 12 آخرين اثناء عودتهم الى منازلهم من مدرسة متوسطة في منطقة منجي بمقاطعة شانجي شمال الصين".

وتمكنت السلطات الصينية من اعتقال الفاعل، حيث اشارت مصادر اعلامية الى ان المشتبه به يدعى جاو وعمره 28 عاما وكان طالبا في هذه المدرسة.

وبحسب الشرطة الصينية، فان القتلى هم خمس فتيات وصبيان.

ولم تدل السلطات الصينية بأي تصريحات عن الدوافع المتوقعة للهجوم الدامي.

الا ان هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اعلنت ان تقييم الشرطة الأولي لدوافع المهاجم يشير إلى أنه كان "يريد الانتقام"، بسبب "تعرضه لسوء معاملة عندما كان طالبا في السنة الثالثة في المدرسة".

ولم تعرف بعد أعمار الضحايا بدقة، لكن تقارير أشارت إلى أنهم في منتصف دراستهم في المدرسة المتوسطة، الأمر الذي يرجح أن أعمارهم بين 12 إلى 15 سنة.

وشهدت الصين في الاعوام الأخيرة عدد من الهجمات بالسكاكين في الصين ، وأودت هذه الهجمات في الفترة بين 2010 و2012 بحياة 25 شخصا على الأقل وخلفت أكثر من 100 جريح.