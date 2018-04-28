اعتبرت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ان سوريا باتت "مصيدة موت" بالنسبة للمدنيين، مشيرا الى ان الخيارات تتقلص فيما يخص الأشخاص الذين يتعرضون للقصف او للملاحقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأوضح المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في تصريح لشبكة الأخبار الأمريكية (CNN)، "اعتقد أن الخيارات تتقلص بالنسبة للأشخاص الذين يتم قصفهم وملاحقتهم وطردهم من منازلهم ويتعرضون لأبشع أنواع العنف، النزوح أمر صعب ولكنه خيار بالنسبة للأشخاص الذين يخضعون لضغوطات."

وأضاف المسؤول الاممي ان "بعض المناطق كالغوطة الشرقية وغيرها فحتى خيار النزوح يحرمون منه، والأمور لا يمكن أن تسوء أكثر من هذا.. نحن قلقون للغاية بالطبع ونعلم أن العديد من المقاتلين في إدلب ممن كانوا في مناطق أخرى جمعوا واحتمال وقوع قتال عنيف هناك مرتفع إلا إذا كان هناك أي نوع من الحل السياسي..".

وواجهت منطقة الغوطة الشرقية, التي كانت خاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, حملة قصف مكثفة شنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات، انتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج المسلحين الى الشمال السوري.

وتم التوصل مؤخرا بين النظام ومجموعات معارضة لاتفاقيات مصالحة في عدة مناطق بحمص و دمشق وريفها تم بموجبها السماح للمسلحين الذين رفضوا هذه الاتفاقيات للانتقال الى ادلب وريف حلب.

ولاتزال تشهد عدة مناطق كجنوب دمشق وريفي حماه وحمص عمليات عسكرية يشنها الجيش النظامي، ضد المعارضة المسلحة، وسط معارك عنيفة.